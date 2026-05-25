Музей истории СВО привез выставку «Сталь и нежность» в город Хвалынск

Музей истории СВО привез передвижную выставку «Сталь и нежность» в город Хвалынск. Экспозиция была организована в рамках XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада».

В этом году «Туриада» собрала участников из всех регионов Приволжья, а также из других федеральных округов России: Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного. Посетителями выставки стали спортсмены и гости из Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

Само название выставки, «Сталь и нежность», говорит о ее тематике. Она была впервые представлена 17 марта 2026 года в главном здании музея истории СВО. Экспозиция посвящена женщинам Саратовской области, чьи жизни неразрывно связаны со специальной военной операцией. Через пять личных историй показаны самоотверженность, профессионализм и стойкость духа.

Среди героинь – прапорщик, техник бронетанковой службы, участница программы «Наши герои» Мария Гордиенко, а также Марина Кочанова, Оксана Эбель, Ирина Семенюта и Наталья Овсянникова.

Посетители выставки выразили свои впечатления. Оксана Самойлова из Беларуси отметила, что экспозиция тронула ее до глубины души, показав не только силу, но и уязвимость героинь, что важно для понимания и сохранения памяти. Спортсменка из Туркменистана подчеркнула, что приехав на «Туриаду» за спортом, она уехала с новым чувством ответственности и уважения к судьбам людей. Представитель делегации из Кыргызстана назвал ценным то, как история каждого человека раскрывается через личные вещи и документы.

Выставка представляет собой сочетание документальных свидетельств, личных предметов и фотографий. Эти материалы раскрывают разные аспекты жизни и службы героинь: их профессиональные успехи, семейные связи и моральные выборы в сложных условиях.