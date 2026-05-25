Отряд «Тайфун 2» из Саратова стал победителем региональной игры «Зарница 2.0»

Фото: МинИнформ 64 Z

В борьбу за звание сильнейших в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» вступили 6 команд студентов из разных муниципальных районов Саратовской области.

За два дня участники показали своё мастерство в строевой и огневой подготовке, продемонстрировали навыки выживания в экстремальных условиях и работы в условиях РХБЗ. Программа включала военно-тактическую игру лазертаг и марш-бросок. В индивидуальном зачёте ребята попробовали себя в роли командира, связиста, медика, военного корреспондента, штурмовика, сапёра и оператора БПЛА. Все команды успешно справились с испытаниями на выносливость, смекалку и умение действовать сообща.

Победителями регионального этапа «Зарницы 2.0» в категории студентов:

- 1 место — отряд «Тайфун 2» (Саратов)

- 2 место — отряд «Штурмовики 07» (Вольский район)

- 3 место — отряд «ВПО «Сполох» (Ивантеевский район)

«Зарница 2.0» стала не просто соревнованием, а настоящим праздником мужества, сплочённости и любви к Родине. Участники проявили не только физическую выносливость и смекалку, но и умение работать в команде, поддерживать друг друга и принимать решения в нестандартных ситуациях. Уверен, что приобретённые навыки и боевой дух пригодятся ребятам не только в игре, но и в жизни», - отметил заместитель министра образования Михаил Попов.