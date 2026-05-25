Родителям детей с ОВЗ Саратова уже оплатили восемь тысяч дополнительных выходных

С начала 2026 года региональное отделение Социального фонда России (СФР) предоставило работающим родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, значительную поддержку в виде оплачиваемых дополнительных выходных дней. По данным саратовского филиала СФР, уже более 8 тысяч таких дней были оплачены.

Данным правом могут воспользоваться трудоустроенные родители, а также законные представители (опекуны и попечители) несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Если оба родителя официально трудоустроены, они имеют возможность самостоятельно распределить между собой доступные выходные дни.

Как уточнили в региональном отделении фонда, ежегодно каждому родителю предоставляется до 48 дополнительных оплачиваемых выходных. Эти дни можно использовать по частям, выделяя ежемесячно, либо накопить в течение года для оформления продолжительного отпуска. Такой длительный отдых, достигающий 24 дней, может быть использован, к примеру, для совместной поездки с ребенком в санаторий или прохождения курса реабилитации.

Для оформления этих дней необходимо согласовать их с работодателем и подать соответствующее заявление, к которому прилагаются подтверждающие документы. Оплата таких выходных производится исходя из среднего заработка работника.

Важно отметить, что накопленные дополнительные дни отдыха могут быть использованы семьей лишь единожды в течение календарного года. Денежная компенсация вместо дней отдыха не предусмотрена, так же как и возможность получить их авансом. Неиспользованные в текущем году дни не переносятся на следующий год.