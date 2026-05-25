Активистки проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" передали гуманитарную помощь в военный госпиталь

В рамках традиционной акции поддержки участников специальной военной операции руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Заводского района Оксана Енина привезли очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих и прифронтового госпиталя. В состав которой вошли лекарственные средства, хозяйственные товары, средства гигиены, продукты длительного срока хранения. Груз передали местному координатору проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елене Власовой.

"Помощь в сборе оказали учащиеся школы 43, родители и педагоги детских садов 70, 71, 233, 247, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение ", местное отделение партии "Единая Россия" Заводского района, участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", сторонники партии и волонтерская группа "Помощь СВО Катюша".

Забота о наших героях, которые сейчас восстанавливаются в госпитале, – это наш общий долг. Пусть они чувствуют, что мы помним о них и всячески их поддерживаем. Они не одиноки в своем пути к выздоровлению!", - поделилась Оксана Енина.

"Благодаря слаженной и оперативной работе нам удалось в кратчайшие сроки организовать сбор всего необходимого. Сейчас бойцы особенно остро нуждаются в нашей поддержке, и мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания тех, кто рискует жизнью ради безопасности страны. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв поддержать защитников Отечества!", - отметила Светлана Зарьянцева.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".