Участники "Женского движения Единой России" в Ленинском районе провели концерт для раненых участников СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Так случилось, что подготовленный участниками проекта "Женское движение Единой России" по Ленинскому району концерт для бойцов, находящихся в военном госпитале едва не сорвался. Сразу заболели несколько человек!..

Стали срочно обзванивать наших друзей и, перефразируя известную всем песню, хочется сказать: "Людей так много золотых!..."

К утру программа была готова.

Педагог Центра детского творчества Ленинского района Евгений Яркин познакомил зрителей с Саратовской гармоникой, сыграл саратовские переборы и повеселил шуточными частушками!

Концертмейстер Центра и артист Саратовской консерватории Алексей Щербаченко под аккомпанемент двухрядки исполнил народные песни. Приглашенные друзья - самодеятельные артисты майор МВД в отставке Маргарита Манилова, участница программы "Привет, Андрей!", зажгла позитивом известных эстрадных песен, а сотник Саратовской казачьей общины Всевеликого войска Донского имени Ермака Николай Суганов просто "рвал меха" гармошки при исполнении народных казачьих песен!

Тепло зрители встречали участника боевых действий, автора и исполнителя бардовских песен Илью Пантюхина и наслаждались многоголосием фольклорного ансамбля "Вечора" Саратовского областного колледжа искусств, под руководством Анны и Александра Красновых.

Ведущая концерта Оксана Субботина провела веселую музыкальную викторину по песням известных всем кинофильмов, в которой бойцы с удовольствием принимали участие, а в награду за каждый правильный ответ получали приз - большое сочное яблоко! Конечно, яблоки обладающие волшебной целительной силой, достались всем, даже тем, кто по определенным причинам не смог быть в зале! Их разнесли по палатам.

Сотрудники детского сада √ 160 испекли вкусные булочки! Их теплый аромат был на столько притягательным, что наши защитники не смогли удержаться от соблазна съесть их тут же!

В завершении программы все участники концерта вместе со зрителями традиционно исполнили всем известные песни "Огней так много золотых" и любимую "Катюшу". Бойцы долго не отпускали исполнителей и на душе от этого было светло и отрадно.

Один из них, 19-ти летний разведчик Егор, попросил с ним сфотографироваться. Он добровольцем ушел в зону СВО. Эти светящиеся глаза и лучезарная улыбка запомнилась нам всем на столько, что на следущий день мы поехали к нему с подарками. У госпиталя на свежем воздухе стояла группа вчерашних зрителей, которые нас сразу узнали.

- Мы только про вас со вчерашнего дня и говорим! Спасибо! Ваше внимание, улыбки и забота нам помогают и в бою, и в лечении! - сказал один из них. Мы обнялись...

Ком в горле и радость на сердце, что своими добрыми делами несём особую миссию - наполняем души светом, верой, телом и любовью!", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

