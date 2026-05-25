В Саратовской филармонии прозвучит ода жизни и великому искусству

На сцену саратовской филармонии 9 июня выйдут сразу два филармонических коллектива – Академический симфонический оркестр и Театр хоровой музыки. В репертуаре – Моцарт, Вивальди, Стамиц, Кроммер, Ловрельо.

В первом отделении ТХМ в сопровождении оркестра исполнит «Торжественную мессу» до-минор Вольфганга Амадея Моцарта. По словам искусствоведов, это произведение отражает истинный характер композитора. Считается, что написание благодарственной мессы могло быть связано с каким-то радостным событием в семье Моцарта: согласием отца на брак с певицей Констанцией Вебер, ее выздоровлением после болезни или рождением первенца. В любом случае музыкант свое обещание выполнил. Премьера состоялась в октябре 1783 года в церкви аббатства святого Петра города Зальцбурга.

В богатом музыкальном наследии Моцарта (более 600 произведений) Месса до-минор оказалась едва ли не самым ярким образцом причудливой и мастерской игры автора со стилями. Так, в страстных кантиленных «высказываниях» солистов нетрудно заметить связь с итальянской оперой. С другой стороны на облик мессы немалое влияние оказало знакомство композитора с музыкой Иоганна Себастьяна Баха. В итоге изящно сплетенные ансамбли и эффектные арии соседствуют с хоровыми эпизодами, для коих выбрана торжественная и архаичная стилистика, язык Баха и Генделя. Здесь можно услышать великолепные гармонии и мягкие контрасты, характерные для самобытного «моцартовского» стиля.

Возможно, именно в «барочности» и пестроте «Торжественной мессы» до-минор кроется секрет ее популярности: в наши дни это второе после Реквиема самое известное духовное сочинение композитора. Оно исполняется лучшими музыкальными коллективами мира и звучит в прекрасных концертных залах. Аутентичные записи делаются в величественных соборах. Из монументального произведения, написанного в самой драматической тональности до-минор, Моцарт создает светлую и благословенную оду миру, жизни и великому искусству.

9 ИЮНЯ | 18:30

