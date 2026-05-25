В Парке покорителей космоса прошел фестиваль «Точка притяжения – Поехали!»

Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина 22 мая превратился в центр притяжения для любителей музыки, став местом проведения фестиваля «Точка притяжения – Поехали!», который привлек значительное число людей со всей области. Событие продемонстрировало высокий интерес к культурным мероприятиям, собрав множество посетителей на территории парка.

Центральным событием стала концертная программа «Ближе к звездам», представленная студентами и преподавателями Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. В репертуар вошли как классические произведения советской эстрады, так и авторские аранжировки известных песен, посвященные Юрию Гагарину и достижениям отечественной космонавтики.

Атмосфера фестиваля была отмечена теплотой и единением, что нашло отражение в положительных отзывах гостей. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула: «Парк покорителей космоса — это ключевая культурная точка региона, где регулярно организуются разнообразные мероприятия: творческие, спортивные и познавательные. План событий расписан до конца октября».