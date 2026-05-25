Соцфонд РФ назвал жителям Саратовкой области о новых возможностях маткапитала

Отделение Социального фонда России по Саратовской области сообщило о широких возможностях применения средств, выделяемых по программе материнского капитала.

Среди наиболее востребованных направлений – улучшение жилищных условий. Родители также активно направляют средства маткапитала на оплату дошкольного образования, разнообразных развивающих занятий, спортивных секций, кружков, курсов, подготовку к поступлению в высшие учебные заведения и саму учебу детей.

Важной особенностью является возможность использовать материнский капитал единовременно или частями, распределяя его на несколько целей. К примеру, можно направить крупную сумму на погашение ипотечного кредита, одновременно оплачивая детский сад или получая ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. Неиспользованный остаток материнского капитала, не превышающий 10 тысяч рублей, может быть получен в виде единовременной выплаты.

Социальный фонд напоминает, что сертификат на материнский капитал оформляется в электронном виде. Он автоматически появляется в личном кабинете родителя на портале «Госуслуг» после рождения ребенка. Там же родитель может подать заявление на распоряжение средствами.