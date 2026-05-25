В Саратове до конца года планируется создание 5000 дополнительных школьных мест

В Саратове до конца 2026 года планируется создание 5000 дополнительных школьных мест. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Эта мера призвана устранить нехватку мест и обеспечить переход на односменное обучение.

В текущем году будут завершены строительные работы по возведению пяти пристроек к существующим школам, что добавит 1850 учебных мест. К сентябрю 2026 года будут сданы пристройки к школам №52 (350 мест), №63 (400 мест) и №100 (400 мест). В декабре 2026 года будут введены в эксплуатацию пристройки к школам №94 (350 мест) и №23 (350 мест).

Кроме того, в 2026 году откроются две новые школы, оснащенные бассейнами и открытыми спортивными стадионами. Школа на 1500 мест в микрорайоне Солнечный-2 будет готова к сентябрю 2026 года, а школа на 1100 мест в Ленинском районе – к январю 2027 года. Также к сентябрю 2026 года в рамках программы комплексного развития территории в Кировском районе будет сдана школа на 550 мест.

В результате реализации всех запланированных мероприятий, общее количество новых ученических мест, введенных в эксплуатацию до конца года, составит 5000, что позволит значительно сократить число школ, работающих в две смены.