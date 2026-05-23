«Женское движение» отправило гуманитарный груз на Покровское направление

Участниками партийного проекта "Женское движение Единой России" была отправлена очередная партия гуманитарной помощи на Покровское направление.

В рамках гуманитарной миссии партийного проекта "Женское движение Единой России", в результате совместной работы местного отделения партии "Единая Россия" Заводского района, волонтёров, учащихся школы МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова", родителей и сотрудников детских садов 71, 70, 233, 247 был собран и отправлен груз, который включал в себя разнообразные предметы: средства личной гигиены, лекарства, продукты длительного хранения, влажные салфетки, инструменты и необходимые вещи.

"Мы вместе продолжаем работу по поддержке наших земляков. Наша сила – в единстве. Только вместе, объединив усилия, мы сможем обеспечить наших защитников всем необходимым для выполнения поставленных задач. Не забывайте: надежный тыл – это основа силы фронта. Каждая переданная коробка, каждое письмо, каждая посылка – это не только материальная помощь. Это мощный заряд поддержки от родной земли, который поднимает боевой дух наших бойцов и приближает нашу общую Победу!", - отметила региональный координатор проекта "Женское движение Единой России", депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

"Благодаря вашей поддержке, мы чувствуем тепло родного дома. А это очень важно для нас. Мы понимаем, что за нами стоят люди, которые ценят наш ратный труд, верят в нас, вместе с нами приближают Победу. Огромное вам спасибо от всех бойцов!, - сказал боец с позывным Мох.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".