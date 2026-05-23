Смертельное ДТП в Гагаринском районе: погибли водитель и пассажир «Чери»

Фото: Госавтоинспекция 64

В Гагаринском районе Саратовской области ночью 23 мая произошло смертельное ДТП. Около 02:25 на 292-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись автомобили «Чери» и «Скания». Грузовиком управлял 32-летний мужчина. Легковой автомобиль, по предварительным данным, влетел под полуприцеп фуры.

В результате аварии водитель и пассажир «Чери» погибли на месте. Их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Точные обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.