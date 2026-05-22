Туриада-2026: итоги, награждение и международное участие – делегации федеральных округов и команды стран СНГ

22 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закрытия XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026». Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году «Туриаду» объединила рекордная по масштабу команда: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивно-туристские эстафеты: «Кубок регионов» среди команд федеральных округов и «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций. В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области, вторыми стали представители республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В «Кубке Дружбы» победу одержала сборная Российской Федерации, «серебро» у Республики Беларусь,, «бронза» – у сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.

Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных спортивных и туристских инициатив. «Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодёжь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру», – отметил он со сцены.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул важность подобных проектов для регионов и молодых людей: «Спортивно-туристский лагерь «Туриада» предоставляет уникальные возможности для спортивной и творческой молодежи. За время своего существования он объединил тысячи ребят: сначала из Приволжья, а теперь из других федеральных округов и зарубежных стран вокруг ценностей дружбы, уважения и взаимопонимания. На его площадках укрепляются межрегиональные и международные связи. Участники получают возможность соревноваться, а также узнавать о памятных местах нашей страны, исконных традициях народов. Открывают для себя новые перспективы в реализации своих идей и самореализации.

Слова благодарности полпреду Президента России в Приволжском федеральном округе Комарову Игорю Анатольевичу за реализацию такого важного и масштабного проекта на территории Саратовской области».

Программа «Туриада-2026» была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодёжи. Участники демонстрировали мастерство в культурно-познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале «Музыка сердец».

По итогам общекомандного зачета в номинации «Познавательный туризм» первое место у Республики Марий Эл, второе – Республика Башкортостан, третье – Пензенская область. В общекомандном зачёте Первенства ПФО по спортивному туризму первое место заняла команда Республики Марий Эл, на втором месте – Удмуртская Республика, третье место – у Пензенской области.

В общем зачёте XIII «Туриады-2026» победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье – у Пензенской области.

Также были подведены итоги грантового конкурса на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута. Победителем стала команда Пензенской области, получившая грант в размере 450 000 рублей от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.