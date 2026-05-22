В Саратове прошла стратегическая сессия по психологической помощи участникам СВО

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области прошла стратегическая сессия «Помочь СВОим: организация психологического сопровождения участников специальной военной операции и их близких». Участниками стали порядка 100 специалистов социозащитных учреждений из всех районов области, работающих с участниками СВО и их семьями. Заместитель председателя правительства Сергей Егоров подчеркнул, что поддержка защитников — приоритет в работе многих ведомств, и такие сессии помогают выстраивать эффективное взаимодействие.

Опытом работы поделились руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов и руководитель комитета семей воинов Отечества Саратовской области Елена Гамидова. Елена Гамидова отметила, что комитет с момента создания всецело направлен на поддержку защитников и их родных. За прошедший год реализован ряд патриотических и благотворительных проектов, а также проведены мероприятия различной направленности.

В течение дня с участниками работали преподаватели Саратовского государственного университета, Поволжского регионального учебного центра и лектор общества «Знание». Напомним, на базе Поволжского учебного центра создана Корпоративная академия, которая ведёт обучение и повышение квалификации сотрудников социозащитных учреждений. Стратегическая сессия позволила специалистам получить новые компетенции, обменяться опытом и выработать эффективные подходы к оказанию помощи бойцам и их семьям.