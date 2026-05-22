В Хвалынске поздравили маму участника СВО с днём рождения и встретились с семьями

В Хвалынске побывал в гостях у семьи участника СВО Алексея, поздравил с днём рождения его маму Аллу Александровну и познакомился с бабушкой Любовью Леонидовной. Поблагодарил за воспитание настоящего патриота. Мама бойца призналась, что очень ждёт звонка от сына с передовой. Она рассказала: отец Алексея — тоже участник СВО, награждён орденом Мужества посмертно. У Алексея есть старший брат и младшая сестра, в семье гордятся своим защитником. За время службы он получил медаль Жукова, а буквально на днях — ещё одну награду. Пока Алексей на Запорожском направлении, родные плетут маскировочные сети, шьют бельё и вяжут тёплые вещи.

Также провёл выездной приём для семей других защитников. Обсуждали меры поддержки. Один из бойцов поинтересовался соцконтрактом для участников СВО: ветераны или их супруги могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Специалисты окажут сопровождение. Были вопросы по доставке гуманитарной помощи — при формировании следующей колонны всё учтём. Личные вопросы взял на контроль.

Большую поддержку бойцам и их близким оказывают члены «Единой России», в том числе местного отделения. Они собирают грузы на передовую, курируют семьи, помогают с документами, лечением и бытовыми вопросами. Встречи в районах продолжаются. Важно слышать каждого и помогать оперативно. Тыл и фронт едины. Поддержка семей — приоритет.