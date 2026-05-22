В Правительстве области обсудили развитие наставничества для подростков

В Правительстве Саратовской области прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. Минобразования, Росгвардия и ГУ МВД представили доклад о комплексной безопасности школ: защита сетей, отработка планов реагирования и индивидуальная работа с подростками на профилактическом учёте. Ключевым вопросом стало введение института наставничества для несовершеннолетних правонарушителей.

Руководитель научно-исследовательского центра СГЮА представила методические рекомендации для наставников — о правовых основах, статусе, правах, обязанностях и алгоритме взаимодействия с подопечными и их родителями. Определены приоритеты: подбор и подготовка наставников, формирование реестра, создание механизмов взаимодействия со службами.

Для каждого ребёнка на учёте разработают индивидуальный план наставничества (профориентация, коррекция поведения, развитие соцнавыков). Будет организован мониторинг эффективности с участием соцслужб, школ и полиции. «Наставники формируют ценностные ориентиры и воспитывают ответственных граждан», — подвела итог председатель комиссии Анастасия Борода.