Школьники побывали на месте приземления Гагарина в Парке покорителей космоса

В Парке покорителей космоса имени Гагарина прошло мероприятие из тематической программы Исторического парка «Россия — Моя история», приуроченное к 65-летию первого полёта человека в космос. Воспитанники саратовской школы-интерната №3 побывали на месте приземления спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил легендарный полёт.

Экскурсию и тематический мастер-класс провела заведующий экскурсионно-образовательным отделом Ирина Рубцова. Ребята узнали, как проходило возвращение космонавта на Землю и почему Юрий Гагарин считал Саратов «своей второй родиной». После экскурсии школьники создали авторские рисунки на космическую тематику.