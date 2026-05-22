НовостиОбщество22 мая 2026 15:27

Школьники побывали на месте приземления Гагарина в Парке покорителей космоса

Ребята узнали, почему Гагарин называл Саратов «второй родиной»
Источник:kp.ru

В Парке покорителей космоса имени Гагарина прошло мероприятие из тематической программы Исторического парка «Россия — Моя история», приуроченное к 65-летию первого полёта человека в космос. Воспитанники саратовской школы-интерната №3 побывали на месте приземления спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил легендарный полёт.

Экскурсию и тематический мастер-класс провела заведующий экскурсионно-образовательным отделом Ирина Рубцова. Ребята узнали, как проходило возвращение космонавта на Землю и почему Юрий Гагарин считал Саратов «своей второй родиной». После экскурсии школьники создали авторские рисунки на космическую тематику.