В Хвалынске запустят производство яблочного пюре при поддержке губернатора

Губернатор Роман Бусаргин посетил сельхозкооператив «Хвалынский сад» и обсудил перспективы его развития. Благодаря областной грантовой поддержке предприятие повысило производительность линии сока прямого отжима, закупило технику, морозильные камеры и построило фруктохранилище. Сейчас кооператив готовится к промышленному выпуску яблочного пюре, ранее освоив рецептуры пастилы, цукатов и варенья. Ведутся переговоры с покупателями.

Основным поставщиком сырья являются местные фермерские хозяйства, что позволяет поддерживать всё садоводство региона. Готовая продукция поставляется в саратовские магазины и крупные оптовые сети. Бусаргин подчеркнул, что развитие предприятия ведёт к развитию всего района.

Профильным ведомствам поручено оказывать кооперативу поддержку в реализации инвестиционных проектов и расширении производства.