В Саратовской области медпомощь получили 379 участников СВО

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» прошло заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Зампред правительства Сергей Егоров подчеркнул: помощь строится на персональном подходе и сотрудничестве ведомств. Замминистра здравоохранения Сергей Сизов доложил, что в области организована и первичная, и специализированная, включая высокотехнологичную, медпомощь военнослужащим и их близким. При необходимости их лечат в круглосуточных и дневных стационарах.

Цифры говорят сами за себя. За январь — апрель 2026 года медицинскую помощь получили 379 участников СВО, реабилитацию прошли 356 ветеранов, санаторно-курортным лечением охвачены 176 бойцов. В 18 медучреждениях открыты кабинеты медико-психологического консультирования. На базе психоневрологического диспансера круглосуточно работает «Телефон доверия» (психотерапевты, психиатры, психологи). Диспансеризацию ветеранов боевых действий прошли уже более тысячи человек.

Руководитель филиала «Защитники Отечества» Денис Белоусов рассказал о решении жилищных вопросов. Глава Самойловского района Михаил Мельников поделился местным опытом. «Только во взаимодействии всех исполнительных органов, муниципалитетов и общественных организаций возможно в полной мере решать вопросы защитников, — резюмировал Сергей Егоров. — Для бойцов это означает своевременную медпомощь, психологическую реабилитацию, содействие в трудоустройстве, обучении и юридическую поддержку».