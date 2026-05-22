В Вольске жена обнаружила мужа убитым в доме

В городе Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя. Труп мужчины 22 мая обнаружили родственники в доме на улице Коммунистической. На теле погибшего были телесные повреждения. По данным источника, на шее мужчины была резаная рана. Мертвым его обнаружила жена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведен осмотр места происшествия. «Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе СУ СКР.

Злоумышленника в настоящий момент ищут.