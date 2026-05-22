Бусаргин в Хвалынске: 25 млн на дороги, ремонт сетей и «Метеор»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин совершил рабочую поездку в Хвалынский район, где встретился с местными жителями и озвучил пакет инфраструктурных решений. Основные темы — дороги, вода и возрождение речного сообщения. Первое конкретное обещание — дополнительные 25 миллионов рублей на ремонт дорог, в том числе в частном секторе, где проблема стоит особенно остро. Средства уже направлены.

Хвалынск включён в новую региональную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры. Работы стартовали на центральных улицах Ленина и Советской. В 2027 году запланирован капитальный ремонт более четырёх километров коммуникаций на улице Революционной. Перед районной администрацией поставлена задача строго контролировать подрядчиков, соблюдать сроки и приводить территории в порядок после завершения работ.

Отдельная тема — транспортная доступность. Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе спустя три десятилетия возродили речные пассажирские перевозки. Уже в следующем году маршрутную сеть продлят до Хвалынска. Это станет возможным после получения нового судна «Метеор», которое строится специально для Саратовской области. «Местной власти необходимо продумать обустройство инфраструктуры, включая подъездные пути и удобные подходы для пассажиров. Времени для этого достаточно», — заявил Бусаргин.