Александр Марченко участвовал в заседании комиссии Госсовета по инвестициям

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко и начальник отдела развития инвестактивности Денис Шмелев приняли участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции». Мероприятие состоялось 22 мая в формате видеоконференцсвязи. Участники обсудили стимулирование инвестиционной активности в субъектах страны, уделив особое внимание внедрению Регионального инвестиционного стандарта и повышению доступности финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов.

В ходе засечения рассматривались конкретные механизмы привлечения частного капитала в региональную инфраструктуру. Эксперты делились лучшими практиками и анализировали барьеры, мешающие росту инвестиций. Александр Марченко отметил, что участие в совещании позволило саратовской делегации напрямую ознакомиться с актуальными подходами к стимулированию инвестиционной активности.

«Полученные рекомендации будут учтены при дальнейшей работе по улучшению инвестиционного климата Саратовской области», — рассказал министр. По итогам заседания регионы получат методические рекомендации по ускорению внедрения инвестстандарта. Саратовская область уже активно работает в этом направлении, предлагая инвесторам налоговые льготы и сопровождение проектов по принципу «одного окна». Результатом должна стать реализация новых проектов и создание рабочих мест. Заседание показало, что центр и регионы действуют в единой связке для достижения национальных целей. Следующая встреча комиссии запланирована на осень. Предполагается, что к тому времени будут подготовлены конкретные законодательные инициативы. Саратовская область готова поделиться своим опытом. Улучшение делового климата остаётся приоритетом работы регионального правительства. Инвесторы могут рассчитывать на полное сопровождение своих проектов. Все процедуры максимально прозрачны. Это подтверждается ростом доверия к региону со стороны крупного бизнеса. В 2026 году планируется привлечь ещё больше средств в экономику области. Работа будет продолжена.