В Вольске нашли убитым 44-летнего мужчину в собственном доме

В городе Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя. Труп мужчины 22 мая обнаружили родственники в доме на улице Коммунистической. По данным источника, на шее погибшего была резаная рана. Мертвым мужчину обнаружила его жена.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведен осмотр места происшествия. В пресс-службе СУ СКР подчеркнули, что выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящий момент злоумышленника ищут. Личность подозреваемого пока не установлена. Расследование продолжается.