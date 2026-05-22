Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 15:21

В Вольске нашли убитым 44-летнего мужчину в собственном доме

Следственный комитет возбудил дело об убийстве на улице Коммунистической
Источник:kp.ru

В городе Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя. Труп мужчины 22 мая обнаружили родственники в доме на улице Коммунистической. По данным источника, на шее погибшего была резаная рана. Мертвым мужчину обнаружила его жена.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведен осмотр места происшествия. В пресс-службе СУ СКР подчеркнули, что выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящий момент злоумышленника ищут. Личность подозреваемого пока не установлена. Расследование продолжается.