В Балаково задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков

В Балаково сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с СОБР Росгвардии задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте наркотиков.

В квартире 34-летнего мужчины и его 33-летней супруги оперативники обнаружили и изъяли 8,39 грамма марихуаны, 22,54 грамма метилэфедрона и 17,96 грамма мефедрона. По предварительной информации, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта. Также полицейские установили местонахождение двух тайниковых закладок, откуда изъяли ещё 95,89 грамма мефедрона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.