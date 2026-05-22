НовостиОбщество22 мая 2026 15:05

Бусаргин учредил стипендию для победителей «Туриады»

Марий Эл получит 300 тысяч рублей от губернатора Саратовской области
Источник:kp.ru

Представители Марий Эл получат грант в 300 тысяч рублей от губернатора Саратовской области. Делегация республики одержала победу в номинации «Бардовская песня» на конкурсе в рамках «Туриады». Песни марийских авторов оказались самыми пронзительными — они сорвали аплодисменты и завоевали престижную награду.

Губернатор Роман Бусаргин учредил специальный приз — стипендию в 300 тысяч рублей. Молодые таланты направят эти средства на студийную запись своих авторских произведений. Конкурс бардовской песни — одна из самых душевных частей «Туриады», где участники поют о путешествиях, природе и дружбе.

Победа Марий Эл стала неожиданностью для многих: в этом виде соревнований традиционно сильны другие регионы ПФО. Но жюри оценивало не только мастерство, но и искренность. Именно она и принесла победу гостям из Волжья.