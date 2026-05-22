Житель Балакова избил друга частью дверного косяка во время пьянки

В Балакове 53-летний мужчина избил друга частью дверного косяка во время совместного распития спиртного. В конце апреля двое приятелей пришли в гости к знакомому на проспекте Героев. В разгар застолья между гостями возник словесный конфликт, и подозреваемый, оторвав часть дверного косяка, нанес удары 63-летнему оппоненту.

Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, травмой грудной клетки, переломами ребер и позвонков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.