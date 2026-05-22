Дорожный конфликт с битой в Саратове перерос в уголовное дело

В Саратове дорожный конфликт на Ново-Астраханском шоссе закончился уголовным делом. 28-летний житель Кировского района обратился в полицию: 19 мая вечером неизвестный угрожал ему убийством и несколько раз ударил деревянной битой по голове прямо на проезжей части. Участковый установил правонарушителя — им оказался 45-летний ранее не судимый саратовец.

Мужчина признался и объяснил мотивы. Ему не понравилось, как потерпевший проехал перекрёсток. Он догнал его и решил «объяснить правила дорожного движения», а для убедительности прихватил из машины деревянную биту. Однако словесная перепалка переросла в драку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. После того как потерпевший подлечится и пройдёт судебно-медицинскую экспертизу, полиция примет окончательное процессуальное решение. Расследование продолжается.