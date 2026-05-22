В Саратове полицейские раскрыли угон «ВАЗ 21070»

В Саратове полицейские раскрыли угон автомобиля «ВАЗ 21070». В отдел полиции обратился 63-летний житель Заводского района. Мужчина сообщил, что в ночь с 22 на 23 ноября прошлого года неизвестный угнал его машину, которая не была оборудована сигнализацией. Автомобиль находился на парковке у дома на улице Огородной.

В день обращения сотрудники полиции обнаружили машину с повреждениями у дома на 5-м Нагорном проезде. Автомобиль передали владельцу под сохранную расписку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Им оказался 21-летний житель Заводского района, ранее судимый. Он сознался, что во время прогулки решил прокатиться по ночному городу на чужом авто. Для этого он разбил стекло задней двери. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.