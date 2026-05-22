Саратовцам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

В преддверии летних школьных каникул в Октябрьском районе Саратова состоялся рейд «Уступи дорогу поездам!», направленный на профилактику несчастных случаев в зоне движения поездов. Его провели на о.п. Астраханский переезд, где проходят более 100 человек в час.

Активисты совета молодежи ПривЖД напомнили детям и взрослым о важности соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали, а также предупредили об опасности ношения капюшонов, использования телефонов и наушников при приближении к железнодорожной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе акции железнодорожники раздали жителям города тематические памятки.

За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.