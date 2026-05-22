В «Теремке» определились лучшие театры кукол

С 18 по 21 мая зрители имели возможность ознакомиться с одиннадцатью уникальными спектаклями, представленными творческими коллективами из восьми субъектов Российской Федерации: Республики Крым, Алтайского края, Республики Татарстан, Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, Новосибирской области и Саратовской области.

Участники фестиваля, в возрасте от 6 до 18 лет, продемонстрировали высокий уровень мастерства, сочетая традиционные формы кукольного искусства с современными художественными экспериментами. В программе фестиваля были представлены как классические интерпретации известных сказок, так и оригинальные авторские постановки, затрагивающие актуальные социальные и философские темы.

Церемония закрытия фестиваля, состоялась 21 мая, были объявлены победители в различных номинациях.

Диплом I степени присуждён:

Театру кукол «Радуга» (руководитель – Н.М. Шестихина), Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова, Великий Новгород, Новгородская область;

Детско-юношескому театральному коллективу «Арт-студия «МОДУС ОПЕРАНДИ» (руководитель – Т.А. Клименко, режиссёр – С.Р. Алиева), Учебный центр «Маяк», Симферополь, Республика Крым.

Диплом Лауреата присуждён:

Детскому театру «БиМ АРТ. Большие и Маленькие Артисты» (режиссёр – Ю.А. Даглдиян), Культурно-спортивный центр «Назия», Назия, Ленинградская область;

Образовому театру эстрады «Парадигма» (режиссёр – Я.А. Арзамасцева), Дворец культуры «Октябрь», Дубна, Московская область.

Гран-при IV Всероссийского фестиваля любительских театров кукол удостоен:

«Народный коллектив» театр кукол «Светлячок» (режиссёр – Т.Е. Стырова), Межпоселенческая централизованная клубная система Татищевского муниципального района, Саратовская область.

Кроме того, было проведено зрительское голосование в сообществе СОЦНТ во ВКонтакте, в котором приняли участие более четырёх тысяч человек. Победителем зрительского голосования с результатом в 1100 голосов был признан «Народный коллектив» театр малых форм «Другое измерение» (режиссёр – Н.Н. Муканова), районный Дом культуры Аркадакского муниципального района, Саратовская область.