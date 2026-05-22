Владимир Каунов назначен прокурором Балтайского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 мая 2026 года младший советник юстиции Владимир Олегович Каунов назначен прокурором Балтайского района Саратовской области. Владимир Каунов родился в 1992 году, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры региона он служит с января 2016 года.

Ранее Каунов был помощником прокурора Новобурасского района, а с июня 2022 года замещал должность заместителя прокурора Балтайского района. За время службы он зарекомендовал себя юридически грамотным, трудолюбивым, ответственным работником и руководителем.

За положительные результаты в служебной деятельности Владимир Каунов поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации.