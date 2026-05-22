В Балаково назначили нового прокурора

Фото: Прокуратура Саратовской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 мая 2026 года на должность прокурора города Балаково назначен младший советник юстиции Олег Игоревич Гриднев. Ранее он занимал пост начальника отдела по надзору за соблюдением законов в социальной сфере в прокуратуре Саратовской области.

Олег Гриднев родился в 1992 году, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Саратовской области он служит с ноября 2015 года. За это время был помощником прокурора Екатериновского района, старшим помощником, затем заместителем прокурора Калининского района и первым заместителем прокурора Балаково. В ведомстве его характеризуют как юридически грамотного, трудолюбивого и ответственного руководителя.

За положительные результаты в служебной деятельности он поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором области. Награждён Грамотой Генерального прокурора и знаком отличия «За верность закону» III степени.