НовостиОбщество22 мая 2026 10:55

В Саратовской области за 4 месяца мышиной лихорадкой заболели 8 человек

В Саратовской области с января по апрель 2026 года зарегистрировано 8 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой (до 85%), реже встречаются контактно-бытовой и алиментарный. Источником заболевания являются мелкие мышевидные грызуны, в частности рыжая полевка. Вирус попадает во внешнюю среду с выделениями заражённых зверьков.

«Заболевание от человека к человеку не передаётся», — отметили в ведомстве.