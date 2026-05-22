Двое детей утонули в области до начала купального сезона

Купальный сезон в Саратовской области ещё не начался, но уже произошли две трагедии с детьми. В Балакове на Набережной утонула девочка-подросток — очевидцы не смогли ей помочь. В Дергачёвском районе на реке Алтата при купании с братом утонул десятилетний мальчик. В обоих случаях места не были оборудованы для купания, а дети находились у воды без присмотра взрослых.

Сотрудники МЧС бьют тревогу: температура воды сейчас не достигает безопасных 18 градусов. Купание в холодной воде смертельно опасно. На водных объектах области сейчас ведётся адресная профилактическая работа. Инспекторы предупреждают: в необорудованных местах нет спасателей и медиков, дно не обследовано, течение сильное. Если видите знак «Купаться запрещено» — меняйте место отдыха.

В прошлом году в области утонул 41 человек, из них 39 — в местах, не предназначенных для купания. Сейчас собственники пляжей готовятся к открытию сезона — декларируют объекты, проводят необходимые работы. Но главное, что могут сделать взрослые, — не сводить глаз с детей у воды. Дети тонут молча, как в фильмах это не показывают.