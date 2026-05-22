В Балашове вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова провели прием участников СВО

Скриншот сюжета БалТВ

В стенах Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась встреча заместителя Председателя Госдумы Анны Кузнецовой с семьями участников специальной военной операции. Обсуждались различные проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. Среди вопросов были затронуты темы протезирования, организации летнего отдыха детей и другие бытовые аспекты.

Парламентарий отметила, что профильные службы и ведомства готовы подключаться и оказывать помощь семьям в решении различных проблем.

В диалоге с корреспондентом БАЛТВ Анна Кузнецова отметила активное участие фонда "Защитники Отечества" и коллег-партнеров в поддержке участников СВО и их семей.

Отдельно прозвучала благодарность участникам СВО, которые вернулись домой и продолжают поддерживать своих товарищей.

Вице-спикер подчеркнула важность совместных усилий для укрепления ресурсов и поддержки наших героев, сражающихся за будущее страны и безопасность наших детей.