На «Зарнице 2.0» определили сильнейших среди школьников 11-15 лет

На региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» определили сильнейших среди школьников 11-15 лет. За победу боролись 11 команд из разных муниципальных районов Саратовской области — более 100 участников. В течение двух дней ребята демонстрировали навыки строевой и огневой подготовки, выживания в экстремальных условиях, РХБЗ, а также участвовали в военно-тактической игре лазертаг и марш-броске.

В индивидуальном зачёте участники примеряли на себя условно-военные специальности: командира, связиста, медика, военкора, штурмовика, сапёра и оператора БПЛА. Победителями регионального этапа в средней возрастной категории стали: отряд «Воин Поволжья» (Татищевский район) — 1 место, отряд «Светлогвардейцы» (ЗАТО Светлый) — 2 место, отряд «Миротворцы 64» (Хвалынский район) — 3 место.

Заместитель министра образования Михаил Попов отметил: «В соревнованиях средней возрастной категории приняли участие 11 команд — более 100 школьников из 11 муниципальных районов.