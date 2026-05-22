Жалоба предпринимателя на торги в саратовском горпарке признана необоснованной

В Саратове предприниматель обратился в региональное УФАС с жалобой на проведение торгов по установке нестационарных торговых объектов в Городском парке. Однако антимонопольная служба не нашла нарушений и признала претензии необоснованными. Торги были организованы законно, их итоги не отменены.

В настоящее время часть территории парка временно закрыта из-за масштабных работ по благоустройству. Мероприятия направлены на преобразование общественного пространства, создание новых зон отдыха и улучшение инфраструктуры. Работы планируется завершить до конца лета. При этом значительная часть парка остаётся доступной для горожан.

После подведения итогов торгов в специально отведённых местах установят объекты, где жители и гости города смогут приобрести мороженое и прохладительные напитки. Организация точек общественного питания сделает пребывание в парке более комфортным и сохранит привлекательность территории для семейного отдыха. Все работы идут по графику, без нарушения прав добросовестных участников торгов.