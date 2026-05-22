За 15 дней рыбоохрана выявила 101 нарушение на водоёмах области

Отдел рыбоохраны по Саратовской области подвёл итоги работы с 1 по 15 мая 2026 года. Сотрудники провели 96 мероприятий по рыбоохранному патрулированию, выявив 101 административное правонарушение. Три материала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

У нарушителей изъято (арестовано) 34 транспортных средства, 99 кг водных биоресурсов и 55 запрещённых орудий лова, включая 8 сетей общей длиной 370 метров. Предъявлен ущерб на сумму 166 тысяч рублей. Также проведено более 30 профилактических бесед с рыбаками-любителями о соблюдении правил рыболовства.

Борьба с браконьерством и сохранение водных биоресурсов остаются приоритетными задачами отдела рыбоохраны. Напоминаем, что незаконная добыча рыбы в период нереста влечёт административную и уголовную ответственность.