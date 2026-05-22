В Саратове прошли встречи молодёжи с героями СВО и ветеранами

В муниципальных учреждениях культуры Саратова прошла серия встреч с участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий, посвящённая укреплению патриотического воспитания молодёжи и сохранению памяти о подвиге защитников Отечества. В Городском доме культуры национального творчества выступили депутат облдумы, кавалер медали «За отвагу» Дмитрий Лыгин и младший сержант Олег Кобба. Школьники и молодёжь внимательно слушали живые свидетельства о службе, долге и мужестве, задавали вопросы и получили ценные уроки патриотизма.

В клубе «Заводской» встреча прошла с представителями «Боевого Братства». Почётными гостями стали ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Шульпин, кавалер Ордена Мужества Андрей Овечкин, а также Юрий Колесников и Наталия Рузава. Для собравшихся подготовили патриотический концерт, а лекция о современной военной технике вызвала живой интерес у школьников и студентов.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что личные встречи с героями — фундамент патриотического воспитания. Они формируют у молодёжи реальное представление о службе и воинском долге, воспитывают чувство гордости и ответственности за будущее страны. Живой диалог становится важным ориентиром в понимании гражданского долга.