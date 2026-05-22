Саратовская школа «РиФ» привезла бронзу из Китая

Спортсмены саратовской школы «РиФ» успешно выступили на всероссийских и международных соревнованиях. В Чебоксарах на первенстве России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА команда завоевала 6 медалей. Мария Фомина (Хвалынск) заняла 1 место в метании копья с рекордом России и 2 место в толкании ядра. София Котенко (Калининск) привезла два золота в метании диска и копья, а Татьяна Бычкова (Калининск) — две бронзы в толкании ядра и метании диска.

На международном турнире по настольному теннису в Тайбэе (Китай) воспитанник «РиФ» Артем Яковлев в составе сборной России завоевал бронзовую медаль. Тренируют спортсменов Татьяна Жданова, Анна Николенко и заслуженный тренер России Николай Кирпичников.

Поздравляем спортсменов и их наставников с блестящими результатами! Гордимся саратовской школой адаптивного спорта.