Посевная в Саратовской области перешагнула экватор: засеяно 53%

Весенняя посевная кампания в Саратовской области прошла экватор. Как сообщил зампред правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов, на сегодня яровой сев выполнен на 1 639,4 тысячи гектаров, что составляет 53,3% от плана. План по яровым зерновым и зернобобовым культурам выполнен на 55,1%, в том числе по яровой пшенице — на 64,6%. Техническими культурами засеяно 53% площадей: подсолнечником — 52%, сахарной свёклой — 68%.

Пять районов региона уже перешагнули отметку в 70% по севу яровых. Это Красноармейский, Лысогорский, Духовницкий, Ивантеевский и Питерский районы. Абсолютный лидер — Гагаринский район, где засеяно более 80% площадей. Картофеля в организованном секторе посажено 53% от плана, овощных культур — 39,2%, бахчевых — 31%. «Завершить посадку овощей планируем к 1 июня», — уточнил Василий Котов.

Тем временем аграрии ООО «Кольцовское» Калининского района не сбавляют темпов. Александр Ширшов, Константин Лозовой, Николай Вдовенко и Виталий Артемов активно сеют подсолнечник и уже приступили к севу проса. Погода благоприятствует, и сельхозпроизводители намерены выполнить все плановые показатели в срок.