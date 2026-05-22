Доходы консолидированного бюджета области за 4 месяца составили 76,3 млрд рублей

Министерство финансов Саратовской области подвело итоги исполнения консолидированного бюджета за четыре месяца 2026 года. По состоянию на 1 мая доходы составили 76,3 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые поступления достигли 52,4 миллиарда рублей. Основные доходные источники — налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 59% от общей суммы.

Расходы консолидированного бюджета области составили 81,3 миллиарда рублей. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 57,3 миллиарда рублей, или порядка 70% от всех расходов. Это подчеркивает социальную направленность бюджетной политики региона.

Подробнее об исполнении бюджета можно узнать на портале «Открытый бюджет Саратовской области».