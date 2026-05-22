В Балаково с фасада «Мадонны» снимают скульптуры для реставрации

Фото: канал Сергея Барулина

В Балаково начали демонтаж скульптур с фасада здания, известного как «Мадонна». Фигуры будут отправлены на реставрацию. Глава района Сергей Барулин сообщил, что балаковцы жаловались на утрату скульптурами первоначального вида. «Нужно сделать все возможное, чтобы вернуть фигурам их первоначальный вид и сохранить их для будущих поколений», — заявил он.

В ближайшее время скульптуры отправят на восстановление в «Губернаторский» техникум. Фигуры были созданы художником и скульптором Виктором Власовым. Они стали настоящим украшением здания с 80-х годов прошлого века.

Реставрация позволит сохранить эти произведения для будущих поколений.