НовостиОбщество22 мая 2026 10:18

Акция «Электричка здоровья» состоялась в пригородном поезде и на станции Карамыш

Фото: ПривЖД

Сегодня, 22 мая, в Саратовской области прошла профилактическая акция «Электричка здоровья». Её провели представители пригородной компании АО «Саратовская ППК», Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Красноармейской районной больницы. Главная цель мероприятия – напомнить гражданам о том, как важно следить за состоянием своего здоровья.

Акция началась в пригородном поезде №6304 Аткарск – Карамыш. В пути следования от станции Саратов-1 до станции Карамыш медики измерили всем желающим уровень глюкозы в крови, провели анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера. По результатам обследования каждый участник акции получил рекомендации от врача-терапевта.

На станции Карамыш на «островке здоровья» мероприятие продолжилось для местных жителей.