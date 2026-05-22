В Родничковскую амбулаторию каждую неделю выезжают узкие специалисты

Родничковская участковая больница Балашовского района полностью преобразилась после ремонта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня здесь установлено новое оборудование, отвечающее современным стандартам, работает стационар, налажена служба скорой помощи. В обновлённом здании открылся современный смотровой кабинет: с начала года порядка 300 женщин прошли различные обследования. Каждую среду для осмотра жителей приезжают узкие специалисты, чтобы каждый селянин мог получить квалифицированную консультацию без долгих поездок в город.

Главный врач больницы Андрей Гадяцкий отметил, что в амбулатории села Родничок медицинскую помощь получают 3 тысячи жителей. «Мы убеждены, что забота о себе начинается с малого, а регулярные осмотры помогают выявить проблемы на ранней стадии и вовремя начать лечение. Профилактика — лучший способ сохранить здоровье! Комфортные условия амбулатории этому способствуют», — подчеркнул он.

Программа модернизации первичного звена, действовавшая до 2025 года, по решению Президента Владимира Путина продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет продолжать обновление сельских медучреждений и повышать доступность медпомощи для жителей отдалённых населённых пунктов.