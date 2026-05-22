В Саратове из-за сухой погоды усилили меры пожарной безопасности

В Саратове с 15 мая действует особый противопожарный режим в связи с сухой погодой и повышенным риском природных пожаров. Режим распространяется на город, прилегающие населённые пункты и садоводческие товарищества. Городские службы переведены на усиленную работу: проводится уборка сухой растительности и мусора, проверяются источники водоснабжения, техника и личный состав приведены в готовность.

Руководителям районных администраций поручено обеспечить своевременную уборку улиц, контролировать состояние садоводческих товариществ и детских лагерей. Службы благоустройства ежедневно мониторят обстановку.

Глава города Игорь Молчанов обратился к жителям и дачникам с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности. В период действия особого режима запрещается разводить костры, выжигать траву и мусор, использовать открытый огонь. При ЧС звонить по телефону 65-96-59.