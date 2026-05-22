Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 9:36

Саратовские врачи перевезли в Нижний Новгород подростка с ожогами 60% тела

Саратовские врачи санавиации спасли трёх детей из соседних регионов
Источник:kp.ru
Фото: СОДКБ

Фото: СОДКБ

Саратовские врачи санитарной авиации провели сложную транспортировку трёх маленьких пациентов в соседние регионы. В ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии на вертолёте доставили 14-летнего подростка, которого ударило током. Мальчик получил ожоги 60% поверхности тела пламенем вольтовой дуги. Транспортировка прошла без осложнений.

С 10 мая пострадавший находился в реанимации Саратовской областной детской клинической больницы, где врачам удалось стабилизировать его состояние для дальнейшего лечения. Параллельно специалисты санавиации перевезли на реанимобиле в Самарскую областную клиническую больницу недоношенную двойню. Речь идёт о месячных мальчиках.

Малышей госпитализировали в отделение патологии новорожденных для оперативного лечения. Все трое детей получили необходимую высококвалифицированную помощь благодаря чёткой работе межрегиональной медицинской логистики.