Саратовские врачи перевезли в Нижний Новгород подростка с ожогами 60% тела

Фото: СОДКБ

Саратовские врачи санитарной авиации провели сложную транспортировку трёх маленьких пациентов в соседние регионы. В ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии на вертолёте доставили 14-летнего подростка, которого ударило током. Мальчик получил ожоги 60% поверхности тела пламенем вольтовой дуги. Транспортировка прошла без осложнений.

С 10 мая пострадавший находился в реанимации Саратовской областной детской клинической больницы, где врачам удалось стабилизировать его состояние для дальнейшего лечения. Параллельно специалисты санавиации перевезли на реанимобиле в Самарскую областную клиническую больницу недоношенную двойню. Речь идёт о месячных мальчиках.

Малышей госпитализировали в отделение патологии новорожденных для оперативного лечения. Все трое детей получили необходимую высококвалифицированную помощь благодаря чёткой работе межрегиональной медицинской логистики.