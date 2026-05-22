В Саратове подорожает проезд на маршрутах №58 и №105

В Саратове изменяется стоимость проезда на двух автобусных маршрутах. Уведомления от перевозчиков — ООО «АТП-9» и ООО «ТК Властелин» — поступили в комитет по транспорту городской администрации.

Согласно опубликованной информации, с 22 мая на маршруте №58 цена одной поездки вырастет с 45 до 50 рублей. Это повышение составит 5 рублей.

С 3 июня в автобусах №105 пассажирам придётся платить за билет 48 рублей вместо прежних 46. Увеличение тарифа — 2 рубля.

В обоих случаях новые цены действуют как для наличной, так и для безналичной оплаты проезда