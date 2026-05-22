В саратовском «Доме Знаний» состоялся телемост «Китай – мост между прошлым и будущим». Прямая трансляция соединила Саратов с Научно-исследовательским институтом технологий и продуктов будущего в городе Исин (провинция Цзянсу). Спикерами выступили лектор Российского общества «Знание», профессор СГМУ Инна Симакова (она же директор по науке института в Китае) и технический директор Жибин Сю. Мероприятие соответствовало задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Инна Симакова подчеркнула, что Китай и Россию связывают 75 лет дипломатических отношений и сотрудничество в энергетике, науке и туризме. «Студенты активно учатся в обеих странах: в Приморье китайский язык сдают на ЕГЭ, в Пекине растёт интерес к Пушкину и Достоевскому. Строятся мосты через Амур — буквальные и метафорические», – отметила она. Жибин Сю добавил: «Дружба — это не только контракты, это умение слышать друг друга». Лекторы рассказали о государственной стратегии Китая: университеты уровня «211» готовят инженеров для пищевой биотехнологии, квантовых коммуникаций и термоядерной энергетики.

На финальной стадии – договор между Саратовским медицинским университетом, Цзяннаньским университетом и Исинским институтом пищевых продуктов и биотехнологий. Стороны сосредоточатся на создании инновационных функциональных продуктов питания и обмене компетенциями. Телемост созвучен вопросам, которые поднимались во время визита президента России в Китай: развитие биотехнологий для увеличения продолжительности жизни и перекрёстные Годы образования. Саратов стал примером того, как стратегические договорённости наполняются конкретным содержанием в регионах.