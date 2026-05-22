Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит22 мая 2026 9:07

Третий день XXXIX Собиновского фестиваля: гастроли Воронежского театра

На Собиновском фестивале покажут одноактный балет и Гала-концерт
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Сегодня в рамках XXXIX Собиновского музыкального фестиваля состоятся гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета, который входит в Топ-10 лучших региональных театров России. В его репертуаре более 70 спектаклей разных музыкальных жанров, многие из которых удостоены номинаций на самые престижные театральные премии и вписаны в общероссийский контекст.

Воронежская балетная труппа покажет на Собиновском фестивале одноактный балет Д. Шостаковича "Барышня и хулиган" и Гала-концерт, посвященный творческому наследию выдающегося танцовщика и хореографа XX века М. Фокина. В Саратов приедет вся балетная труппа Воронежа.