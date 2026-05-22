Третий день XXXIX Собиновского фестиваля: гастроли Воронежского театра

Сегодня в рамках XXXIX Собиновского музыкального фестиваля состоятся гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета, который входит в Топ-10 лучших региональных театров России. В его репертуаре более 70 спектаклей разных музыкальных жанров, многие из которых удостоены номинаций на самые престижные театральные премии и вписаны в общероссийский контекст.

Воронежская балетная труппа покажет на Собиновском фестивале одноактный балет Д. Шостаковича "Барышня и хулиган" и Гала-концерт, посвященный творческому наследию выдающегося танцовщика и хореографа XX века М. Фокина. В Саратов приедет вся балетная труппа Воронежа.