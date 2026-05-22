В саратовском «Теремке» наградили победителей фестиваля кукол

В Саратовском театре кукол «Теремок» торжественно закрыли IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. С 18 по 21 мая зрители увидели 11 уникальных спектаклей от коллективов из восьми регионов: Республики Крым, Алтайского края, Татарстана, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей. Участники — дети и подростки от 6 до 18 лет — сочетают традиционное кукольное искусство с современными экспериментами, показывая и классические сказки, и авторские постановки на серьёзные темы.

Гран-при фестиваля завоевал «Народный коллектив» театр кукол «Светлячок» из Татищевского района Саратовской области (режиссёр Т.Е. Стырова). Диплом I степени разделили театр кукол «Радуга» из Великого Новгорода и арт-студия «МОДУС ОПЕРАНДИ» из Симферополя. Лауреатами стали детский театр «БиМ АРТ» из Ленинградской области и театр эстрады «Парадигма» из Дубны Московской области.

Зрительское голосование в сообществе СОЦНТ во «ВКонтакте» собрало более четырёх тысяч участников. Победителем с результатом 1100 голосов признан «Народный коллектив» театр малых форм «Другое измерение» из Аркадакского района Саратовской области (режиссёр Н.Н. Муканова). Фестиваль завершился, но его участники увезли домой заслуженные награды и новый творческий опыт.